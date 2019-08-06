Восемь строящихся объектов в Петербурге оказались в зоне риска из-за перехода на проектное финансирование

В настоящее время застройщики восьми жилых комплексов в Петербурге испытывают сложности в связи с переходом на эскроу-счета. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко.

«По трем проблемным объектам было приостановлено разрешение на проведение строительно-монтажных работ. Застройщики еще трех жилых домов получили отказ в связи с тем, что банки оценивают не только деятельность компании в целом, но и фактор желания застройщика извлечь максимальную маржинальность. В связи с этим, ГК «Еврострой» например, приняла решение реализовывать проект за счет собственных инвестиционных ресурсов. Два других жилых комплекса получили отказы от банков и сейчас их заявки рассматриваются в ДОМ.рф»,— сообщил вице-губернатор.

Он также добавил, что на начало года в городе насчитывалось 15 проблемных объектов в составе 29 жилых комплексов. «Сейчас мы видим, что за прошедшие полгода мы значительно продвинулись. По 85% объектам были приняты управленческие решения, и строительство большинства из них планируется завершить в текущем году»,— резюмировал господин Линченко.

Мария Кузнецова