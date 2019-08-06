На начальника филиала УФСИН Кубани заведено дело за получение взятки

В отношении руководителя филиала по Туапсинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка)., сообщает пресс-служба СУ СКР Кубани.

По версии следствия, 13 июня текущего года сотрудник службы предложил одной из осужденных устроить ее на принудительные работы без фактической отработки. За это ему необходимо было передать вознаграждение. Это предложение подозреваемый отправил женщине посредством мессенджера «Вотцап». В нем в частности сообщалось, что фиктивно отработать по приговору суда она может в МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района».

Осужденная на сделку с сотрудником УФСИН не пошла и обратилась в Следственный комитет. Взятку в размере 25 тыс. руб. она передала должностному лицу под контролем оперативных сотрудников ОЭБиПК ОМВД по Туапсинскому району. Расследование продолжается.

Андрей Ульченко