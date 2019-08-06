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Шоу воды, огня и света в Цирке

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Любителям ярких представлений точно придется по душе насыщенная программа под куполом новосибирского цирка от Росгосцирка и Московского цирка Никулина.


Чего только стоит номер иллюзиониста Алексея Сокола: на глазах у зрителей он, окутанный цепями, должен выбраться из огромной колбы с водой. Готовил и репетировал этот номер он больше двух лет вместе с отцом и автором самого шоу — заслуженным артистом России Анатолием Соколом. Впечатлят зрителей и другие номера участников шоу, ведь каждый из артистов давно получил признание на мировом уровне. Будут ли четвероногие артисты? Безусловно! В том числе и экзотические: попугаи, обезьяны, змеи и многие другие. Сопровождается все шоу новейшим световым и звуковым оборудованием, которое доставили в столицу Сибири практически на десяти большегрузах.

Вдохновляемся яркими трюками до 4 августа в Новосибирском цирке.

График выступлений можно уточнить по телефону: 204-42-70.

Цена билета: 700–1600 руб.

Фото: организаторы события

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