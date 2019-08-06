На пост главы Промышленного района Самары претендуют нотариус и безработный

Опубликован список кандидатов на должность главы администрации Промышленного внутригородского района Самара. Соответствующая информация размещена на сайте совета районных депутатов.

Всего на пост подали документы шесть человек. В список входят безработный Николай Борисов, исполнительный директор ООО «Строймонтаж» Александр Бурнаев, нотариус Елена Соловьева, генеральный директор ООО «Специализированное Строительно-монтажное управление» Валерий Крутов, заместитель главы департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов и начальник отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский РРЦ» Дмитрий Чиндин.

Пост главы администрации Промышленного района Самары освободился в июле текущего года. Ранее эту должность занимал Владимир Чернышков. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Ранее эксперты называли Андрея Семенова основным претендентом на этот пост. Сегодня последний день подачи документов на конкурс.

Георгий Портнов