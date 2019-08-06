В Ростовской области задержали банду торговцев оружием

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ростовской области задержали троих местных жителей по подозрению в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, один из сообщников изготавливал огнестрельное оружие, а затем все трое злоумышленников продавали его на территории Ростовской области.

Во время обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли три пистолета кустарного производства. Кроме того, у подозреваемых нашли большое количество составных частей для огнестрельного оружия и патронов к нему. Один из злоумышленников во время обыска пытался избавиться от улик, сбросив незаконно изготовленное оружие с балкона.

Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. руб.

Дарья Голякова