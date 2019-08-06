Граффити с изображением Би Би Кинга на Греческом проспекте закрасили из-за жалоб местных жителей

В центре Петербурга закрасили знаменитое граффити с изображением Би Би Кинга, размещенное на трансформаторной будке в районе пересечения Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. Объект, на который было нанесено граффити, находится в ведении ПАО «Ленэнерго». В компании уничтожение рисунка объяснили жалобами местных жителей, поступившими на портал «Наш Санкт-Петербург», и сослались на действующие правила благоустройства.

При этом в «Ленэнерго» отметили, что не выступают против размещения на своих объектах изображений, которые не носят экстремистский характер, не наносят вред здоровью и безопасности жителей. «Однако на сегодняшний день не существует механизма официального согласования размещения граффити на городских объектах, и компания не имеет права самостоятельно согласовывать изображения на трансформаторных подстанциях. При этом согласно действующим нормативным документам компания обязана отработать жалобу, связанную с нарушением правил содержания объектов и несанкционированными надписями или рисунками. В противном случае компании грозит административная ответственность и штрафы в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Выполнение правил благоустройства строго отслеживает Государственная административно-техническая инспекция»,— пояснили “Ъ-СПб” в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Напомним, что изображение легендарного американского блюзового гитариста и певца появилось в Петербурге в 2015 году. Ранее городские власти заявляли, что не планируют закрашивать граффити-портрет Би Би Кинга, несмотря на то, что уличные художники из команды Myhoodisgood нарисовали его без согласования с администрацией.