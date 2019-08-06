В «бондиану» завлекают королевскую особу

Принца Чарльза пригласили сыграть в кино. 70-летний наследник британского престола может появиться в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет газета The Sun. Ему предложили роль самого себя. Пока принц Чарльз только побывал на съемочной площадке, где сфотографировался с Дэниелом Крейгом и осмотрел Aston Martin его героя. Но будет ли он сниматься в кино? С подробностями — Иван Корякин.

«Чарльзу предложили, Чарльз обдумывает» — так о возможном участии принца в съемках новой картины о Бонде пишут британские таблоиды. И это само по себе неожиданно. Одно дело, Рональд Рейган или Владимир Зеленский — они лишь президенты, тогда как 70-летний Чарльз — наследник престола и принц Уэльский.

Но столь легкомысленное занятие, как кинематограф, членов королевской семьи с недавних пор не смущает, говорит корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Времена круто изменились, изменились до того, что сама королева — и то уже фактически снялась, кстати говоря, вместе с Дэниелом Крейгом, который как раз изображал Джеймса Бонда, а она, естественно, саму себя играла. Он ее забрал из Букингемского дворца и доставил на открытие лондонских Олимпийских игр, и потом двойник, изображавший королеву, вместе с Крейгом выпрыгивал на парашюте, опускался на стадион. Это, конечно, произвело феноменальное впечатление на весь мир».

Но одно дело — открытие Олимпиады — это был вопрос государственной, королевской важности, а другое — 25-й фильм о Джеймсе Бонде, который чуть ли не разваливается на стадии съемок в буквальном смысле. В июне у киношников сдетонировал газ, отчего разрушился целый павильон. Потому Чарльз, когда пришел на съемочную площадку, первым делом спросил: «Не взрывалось ли у вас что-нибудь еще?» Так что создатели нового фильма о Бонде всерьез намерены спасти проект участием наследника престола, полагает кинокритик Егор Москвитин: «Травма ноги у Дэниела Крейга задержала съемки на две недели. Ушел Дэнни Бойл, режиссер из Англии, который должен был этим заниматься и который мог сделать очень энергичный фильм. В итоге его заменили Кэри Фукунагой. Он интересен тем, что он первый американец за всю историю “бондианы”, которого позвали быть режиссером. И, видимо, чтобы скомпенсировать руководство американца, сейчас пытаются пригласить на съемки кого-то из королевской семьи».

Как пишет The Sun, продюсеры Джеймса Бонда «отчаянно пытаются договориться» с принцем Чарльзом. Ведь он — «воплощение всего британского», что наверняка оценят поклонники. И в этом не приходится сомневаться, соглашается продюсер, президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов:

«Британцы все-таки дорожат своим имиджем и этой франшизой, поэтому самое оно — поиграть на чувствах людей.

Мне кажется, для зрителя не так принципиально, что происходит с фильмом. Люди так или иначе придут и посмотрят, и деньги будут большие. Поэтому приглашение и Чарльза, и Меган, и всех остальных, интересующих большое количество людей, персонажей будет очень кстати».

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К слову, дети Чарльза — принцы Уильям и Гарри — уже играли в кино. Началось тоже с визита на съемочную площадку, а закончилось ролями имперских штурмовиков в «Звездных войнах». Но, говорят, сцены вырезали. Принцы по росту не подошли — уж слишком высокие для 180-сантиметровых солдат. У Чарльза таких проблем не будет: ему предложили играть самого себя.

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет в прокат в следующем году.