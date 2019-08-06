Количество жалоб на нарушения в сфере рекламы увеличилось в 2,5 раза

За первое полугодие 2019 года управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (УФАС) рассмотрело 250 заявлений по признакам нарушений законодательства о рекламе. Об этом рассказала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. По ее словам, на основании 31 обращения были возбуждены антимонопольные дела, по 219 обращениям в возбуждении дел было отказано. Большая часть антимонопольных дел касается нарушений, допущенных при рекламе финансовых услуг.

Для сравнения, за первое полугодие 2018 года было рассмотрено 107 заявлений. Мария Герасимова связывает рост обращений с «повышением юридической грамотности населения». При этом она отмечает, что «70–80% обратившихся не поддерживают интерес к рассмотрению собственных заявлений и не представляют запрашиваемых документов».