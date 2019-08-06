В Курганской области скорректируют план газификации

Власти Курганской области взаимодействуют с «Газпромом» и федеральным правительством «на предмет корректировки плана газификации» региона, сообщил врио губернатора Вадим Шумков в своем Instagram. По его словам, у областных властей есть намерение провести ускоренную газификацию в течение ближайших нескольких лет. При этом господин Шумков отметил, что есть «огромное количество внутренних и внешних проблем, мешающих этому».

По словам врио губернатора, Курганская область отстает от среднероссийского показателя по газификации примерно в два раза. В Зауралье показатель составляет 31%, тогда как в целом по РФ – 60%. «У нас совсем не газифицировано десять районов, практически все приграничье, что только увеличивает отток людей оттуда»,- отметил Вадим Шумков.