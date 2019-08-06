В программу приватизации Башкирии планируют включить 26 недвижимых объектов

Минземимущество Башкирии планирует включить в программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы 26 объектов недвижимости в Уфе, Мелеузе, Октябрьском, Кандрах и Мишкино. Как следует из проекта поправок, опубликованного на сайте ведомства, в Уфе предлагается продать 19 объектов на Деревенской переправе в Нижегородке, в том числе здания конторы, магазина, склада, ворота, замощение и ограждение, а также трехэтажное административное здание на улице Центральной, 20 в микрорайоне Дема, которое сдается «Башнефть-добыче». В селе Мишкино в программу приватизации планируют включить здание ветеринарной станции на улице Революционной, 21, в Кандрах — нежилые помещения на улице Матросова, 13А, в Мелеузе — два объекта на улице Совхозной, 1, в Октябрьском — здание бывшего кинотеатра на улице Ленина, 16.

Обсуждение проекта поправок в программу приватизации продлится до 13 августа. Балансовая стоимость объектов в материалах министерства не уточняется.

Ирина Самойлова