Защита Сергея Шатило подала жалобу на приговор по делу о картельном сговоре

Адвокат директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило Александр Паулов направил в Самарский районный суд краткую жалобу на приговор. Об этом “Ъ-Волга” рассказал Денис Анисимов, адвокат другого фигуранта дела, Алексея Санкеева.

По словам правозащитника, позже адвокат главы ООО «Современные медицинские технологии» направит в суд апелляцию на приговор. Денис Анисимов пока обсуждает со своим подзащитным вопрос подачи апелляции. Также сейчас адвокаты осужденных по делу знакомятся с протоколом последнего судебного заседания.

Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян обвинялись в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Сергей Шатило приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, обвиняемому еще и в превышении должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Все остальные фигуранты дела получили условные сроки.

Георгий Портнов