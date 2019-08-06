В Краснодаре к архитектурным нормам привели 400 фасадов

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации краевого центра разработали техусловия по внешнему виду рекламных и информационных конструкций. На текущий момент предпринимателям выдали 1553 инструкций по соответствию фасадов архитектурным нормам. Инструкции включают в себя как требования к размерам и расположению конструкций, так и рекомендации по стилю, цвету и шрифтам. 400 предпринимателей уже выполнили требования. «Наша главная задача — обеспечить читаемость вывесок, оформить их в едином архитектурном стиле. Где-то они должны располагаться на подложке одного цвета, где-то вообще размещаются без нее, но важно, чтобы все эти конструкции были примерно одного размера, чтобы не создавать «визуального шума»», - сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

В администрации пояснили, что оформлять любые конструкции необходимо по образцам, представленным профильным департаментом, в которых указаны конкретные места возможного размещения информационных конструкций, их типы и виды, требования к цветовому оформлению, метражу, строительным материалам при размещении таких объектов.

Елена Рыжкова