В ХМАО будут судить экс-начальника отдела бюро судебной экспертизы

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделом бюро судебной экспертизы Нягани. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ) и в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Следователи считают, что обвиняемый с января 2015 по февраль 2018 года брал деньги за услуги «Бюро судебно-медицинской экспертизы», которые на самом деле являются бесплатными. Таким образом он незаконно собрал 235 тыс. руб., рассказали в СКР. Кроме этого, мужчина получал взятки от исполнителей госконтрактов за подписание актов выполненных работ по содержанию помещений. Общая сумма взяток составила более 1 млн руб.

«Также обвиняемый воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности одного из исполнителей госконтракта, отказав в допуске в здание отделения, указав в отчетных документах информацию о ненадлежащем исполнении контракта для получения от исполнителя денежного вознаграждения»,— рассказали в ведомстве.

В августе прошлого года власти региона расторгли трудовой контракт с начальником организации Сергеем Чирковым. Причиной стали коррупционные скандалы, в которых отметились его подчиненные. Так, в апреле 2018 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении замначальника организации по экономическим вопросам Лилии Кияницыной. Еще четыре уголовных дела возбуждены в отношении директора филиала в Урае Александра Тесленко. Его обвиняют в получении взяток, вымогательствах и в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Елена Горшкова