Минфин одобрил проект по созданию ОЭЗ в Орловской области

5 августа Министерство финансов РФ согласовало проект постановления правительства РФ о создании на территории Мценского района Орловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел». Об этом сообщили в правительстве Орловской области, уточнив, что условием согласования было отсутствие федерального финансирования проекта. Область обязалась до 2023 года построить инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру ОЭЗ за счет регионального бюджета. Объем инвестиций в инфраструктуру оценивается примерно в 1,05 млрд руб.

«С созданием ОЭЗ мы ожидаем прихода крупных инвесторов на региональный рынок»,— подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков. Теперь проект постановления о создании ОЭЗ направлен в правительство РФ. Минэкономразвития РФ должно заключить от имени правительства РФ соглашение о ОЭЗ ППТ с правительством Орловской области и администрацией Мценского района.

Подробнее об орловской ОЭЗ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Орел взлетел до особой зоны».

Мария Старикова