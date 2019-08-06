Белорусская компания подала иск к «Силовым машинам» на 55 млн рублей

К ПАО «Силовые машины» подан иск на 54,8 млн рублей. Истцом по иску выступает белорусское ЗАО «Энергоремонтсервис».

Истоковое заявление было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел. Дата рассмотрения дела арбитражным судом Петербурга и Ленобласти пока не назначена.

Директор белорусской компании Михаил Питков пояснил, что причиной обращения в суд стала задолженность ПАО по оплате услуг специалистов «Энергоремонтсервис», задействованных при модернизации Сырдарьинской ГРЭС. Как сообщает «Интерфакс», истец определил сумму иска с учетом фактического пребывания специалистов предприятия на объекте.