В Воронежской области пропали без вести 398 человек

По итогам первого полугодия 2019 года в Воронежской области с учетом прошлых лет не разыскано 398 пропавших людей. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области. По данным ведомства, годом ранее этот показатель был чуть больше — 460 человек. Наибольшее число не разысканных наблюдается в Левобережном (37), Коминтерновском (29), Советском (28), Железнодорожном (25), Лискинском (21), Новоусманском (15), Семилукском (12) районах.

Всего за полгода в органах внутренних дел зарегистрировано 1434 заявления об исчезновении граждан, что почти в два раза больше, чем за этот же период 2018-го, когда этот показатель составил 872 заявления. При этом сотрудники полиции в ходе первоначальных розыскных мероприятий обнаружили 1349 человек против 760 за аналогичный период прошлого года.

За январь-июнь 2019 года следователи СУ СК России по Воронежской области возбудили шесть уголовных дел по фактам убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан. Одно дело прекращено в связи с тем, что пропавшего нашли, одно перенаправлено в другой регион РФ, по остальным расследование продолжается.

Валерия Розбот