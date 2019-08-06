Вашингтон и Москва пригрозили друг другу новым вооружением

Прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности накануне прокомментировали в США и России. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что Америка без колебаний будет устанавливать новые ракеты в других странах, если это будет отвечать интересам страны или ее союзников. А Владимир Путин отметил, что разрыв договоренностей может возобновить гонку вооружений. При этом он поручил Минобороны и Службе внешней разведки следить за дальнейшими шагами США в этом направлении и заявил, что Россия будет действовать зеркально.

Новая гонка вооружений будет разворачиваться в Европе, полагает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Для европейцев это очень неприятная новость, учитывая очень короткое ответное время таких ракет. Но это так же подчеркивает, что баланс ядерных вооружений все больше рассматривается не просто в контексте отношений США и России, но также принимаются во внимание новые игроки — это Китай, прежде всего, вызывает интерес у американцев и Северная Корея. Очень много зависит сейчас от предвыборной борьбы. Что бы ни делал Трамп, любые его действия критикуются демократами. Согласны они с ним или нет, они все равно будут его атаковать. Но ситуация парадоксальная в том плане, что республиканцы всегда были за усиление гонки, а демократы в целом были осторожны в этом вопросе, а сейчас именно демократы выступают в качестве борцов с Россией, поскольку пытаются привязать Россию и Трампа. Сейчас американцы настолько зациклены на своих собственных проблемах, прежде всего, на том, что разворачиваются праймериз, и идет глубокий раскол в рамках самой Демократической партии, между умеренными и ультралевыми, что эти вопросы отодвигаются на второй и третий план».

В Совете федерации предположили, что для начала производства ракет средней и меньшей дальности Москве потребуется максимум два года. Новые разработки в части вооружений сделают гонку технологичнее, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, у США и России достаточно ресурсов для начала второго раунда холодной войны: «Со времен холодной войны технологии ушли вперед, и сейчас скорее речь будет идти о принципиально новых системах, более совершенных. Поэтому вряд ли будет ситуация, когда “Пионеры” будут просто механически воспроизведены и снова поставлены на боевое дежурство. Это будут принципиально новые системы, что, конечно, тоже опасно, а экономические и технологические возможности и у России, и у США для этого существуют.

Но не будем забывать, что подобный класс ракет есть и у Китая, который тоже может включиться в гонку вооружений. И сами американцы заявляли, что для них китайский фактор — один из ключевых».

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США действовал с 1 июня 1988-го до 2 августа текущего года.

Виктория Феофанова