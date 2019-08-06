На Урале снижается количество пострадавших от укусов клещей

С 30 июля по 5 августа от укусов клещей пострадали 197 жителей Свердловской области. Неделей ранее количество пострадавших составляло 555 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали более 31 тыс. человек. Из них 10 тыс. жителей Екатеринбурга к в том числе более 1,3 тыс. детей. Больше всего пострадавших в Слободо-Туринском районе, Тугулымском, Асбестовском, Рефтинском городских округах. Специалисты провели 215 тыс. вакцинаций и 327 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

«С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализированы 289 человек (диагноз подтвержден у 52 человек, в том числе у семи детей), с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализированы 492 человека (подтвержден диагноз у 324 человек, в том числе у 43 детей)»,— рассказали в ведомстве.