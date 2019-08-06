Бывший карельский сенатор Алиханов вышел на свободу

Бывший сенатор от Карелии и бизнесмен Девлет Алиханов, осужденный на шесть лет за мошенничество, вышел на свободу. Его адвокат Михаил Шогин рассказал «Интерфаксу», что экс-сенатор был освобожден вчера, 5 августа, по истечении срока заключения.

По версии следствия, Девлет Алиханов ввел в заблуждение отделение Сбербанка в Карелии и мэрию Петрозаводска во время приватизации и продаже 13 помещений, которые находились в аренде у банка. Он купил их через подставных лиц по более низкой цене. Городской бюджет из-за этой сделки потерял больше 8 млн руб. Бывший сенатор похитил 26 млн руб. властей Петрозаводска, который ранее перечислил Сбербанк для оплаты аренды.

Приговор бизнесмену вынесли в 2017 году. Петрозаводский городской суд также обязал осужденного выплатить 700 тыс. руб. штрафа и еще 8 млн руб.— администрации Петрозаводска. В декабре того же года президиум Верховного суда России отменил приговор и оправдал экс-сенатора, после чего он был освобожден. Производство его дела возобновилось из-за появления новых обстоятельств. В том же месяце ВС отменил собственное решение.