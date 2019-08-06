06 августа, вторник
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Прокуратура добивается контроля капремонта от кировских властей

Прокуратура Кировской области внесла представление региональному правительству из-за отсутствия контроля регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, правительство региона до сих пор не приняло нормативный акт, определяющий уполномоченный орган исполнительной власти, который контролировал бы деятельность фонда.

По данным надзорного органа, это не позволяет «обеспечить должный спрос» с ответственных лиц фонда.

Владимир Зубарев


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