Прокуратура добивается контроля капремонта от кировских властей

Прокуратура Кировской области внесла представление региональному правительству из-за отсутствия контроля регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, правительство региона до сих пор не приняло нормативный акт, определяющий уполномоченный орган исполнительной власти, который контролировал бы деятельность фонда.

По данным надзорного органа, это не позволяет «обеспечить должный спрос» с ответственных лиц фонда.

Владимир Зубарев