В Туапсе начальник филиал ФСИН попал под следствие за получение взятки от осужденной

В отношении начальника филиала по Туапсинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о взятке (ч.3 ст.290 УК РФ), сообщило краевое следственное управление СКР. Факт получения денег был выявлен сотрудниками полиции 19 июня текущего года.

По данным СУ СКР, сотрудник ФСИН посредством мессенджера «Whatsapp» связался с одной из осужденных, которая должна отбывать наказание в виде принудительных работ в МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района». Мужчина сообщил, что при условии выплаты ему 25 тыс. руб. он готов зачесть наказание без реального выхода осужденной на работу. О данном требовании женщина сообщила в органы Следственного комитета, действия злоумышленника были пресечены, сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар