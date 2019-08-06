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Пресс-релиз

Экс-сотрудник саратовского ГУ МЧС подозревается в получении взяток на 4,7 млн рублей

В Саратове в отношении бывшего сотрудника ГУ МЧС возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, в течение десяти лет - с марта 2009 года по март этого года сотрудник ведомства, являясь в разные годы начальником различных отделов управления, получил от оператора сотовой связи через посредников взятку 1,4 млн руб. за непринятие мер по демонтажу оборудования базовой станции, установленной на здании ГУ МЧС.

Подозреваемый является фигурантом другого дела коррупционной направленности – о получении взятки в размере 3,3 млн руб. за аналогичные действия.

Марина Ковалева


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