Фермерам в Ленобласти предлагают по 5 млн рублей за отказ от свиноводства

Ленобласть предлагает перепрофилироваться фермерским и подсобным хозяйствам, занимающимся свиноводством. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, фермеры могут получить по 5 млн руб. в виде субсидий, если вместо свиней будут выращивать птицу или крупный рогатый скот.

«Поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды позволяют не только минимизировать риски возникновения очагов африканской чумы свиней, но и защитить фермеров от неизбежных затрат»,— пояснили в пресс-службе.

За последние шесть лет от выращивания свиней в регионе уже отказались 328 хозяйств. В качестве альтернативы фермеры, кроме крупного рогатого скота и птицы, начали заниматься разведением кроликов, рыбы и пчеловодством.