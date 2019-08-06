В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против «Свидетелей Иеговы»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против двух членов местной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Как сообщает региональное управление СКР, фигурантами дела стали 45-летняя женщина и 62-летний мужчина.

По данным следствия, они вели «целенаправленную работу по вовлечению в экстремистскую деятельность граждан», а также проводили собрания и «обучение адептов» организации. Им инкриминируется ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. По решению суда региональные структуры подлежали закрытию, а их имущество должно перейти в государственную собственность.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в список преследуемых в России членов «Свидетелей Иеговы» входят 153 человека. Из них 16 находятся под стражей, 33 — под домашним арестом, в отношении еще 104 человек либо избраны иные меры пресечения, либо они отбывают наказание, не связанное с лишением свободы.

Подробнее о ликвидации «Свидетелей Иеговы» — в материале “Ъ” «В России убрали “свидетелей”».

Илья Галагуз, Новосибирска