«Солидности придает и обилие хрома в отделке экстерьера»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках и функциях новой модели Mitsubishi.

Когда в ноябре прошлого года в Таиланде презентовали новый Mitsubishi L200 стало понятно, что не за горами и другая премьера — модели Pajero Sport. Упомянутые пикап и внедорожник строятся на одной платформе. И вот новую модель показали. Тоже в Таиланде, где Pajero Sport производится, и где его продажи уже начались.

Если говорить о внешности, то, в первую очередь, обращает на себя внимание высокий капот, который подчеркивает увеличенную переднюю часть машины. Солидности ей придает и обилие хрома в отделке экстерьера, а также оптика — фары начинаются от передней решетки и продолжаются в виде комбинированных ламп в углах бампера. Внутри обновленная напольная консоль и мягкие подлокотники улучшают общий внешний вид интерьера и комфорт для водителя и пассажиров. Из удобств стоит отметить такую опцию, как лоток для хранения, который находится под напольной консолью и может быть доступен с левой и правой сторон. К USB-разъему на задней панели консоли теперь добавилась розетка переменного тока, так что и задним пассажирам будет удобно напитать электричеством их гаджеты. Из других электрических новшеств упомянем автоматическое открывание и закрывание багажника. По уже сложившейся традиции, для этого надо поводить ногой под задним бампером. Закрыть багажник можно и с помощью смартфона. Опять же, телефон подскажет вам о том, что вы ушли и не заперли машину.

На новый Mitsubishi Pajero Sport устанавливается турбодизель рабочим объемом 2,4 л, который комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Новый переключатель режимов полного привода позволяет подстраивать работу двигателя, трансмиссии и тормозов под разные типы участков, которые автомобилю предстоит преодолеть.

Дата начала продаж нового внедорожника в России пока не объявлена. Однако уже сегодня известно, что для российских покупателей будет налажено локальное производство нового Mitsubishi Pajero Sport.