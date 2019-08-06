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Ураган в Ставрополе повалил 44 дерева

В Ставрополе ликвидируют последствия урагана, который повалил 44 дерева и повредил линии электропередач, сообщает пресс-служба администрации города. Скорость ветра достигала 25 м/с. Сейчас спасательные отряды, службы Горзеленстроя, лесничества и коммунальных предприятий убирают на улицах и во дворах упавшие деревья и сорванные ветки. Несколько бригад энергетиков ремонтируют поврежденные линии

электропередачи. Всего в работах принимают участие 266 человек и 35 единиц техники. Последствия урагана планируют устранить до конца дня.

Дарья Голякова


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