Ураган в Ставрополе повалил 44 дерева

В Ставрополе ликвидируют последствия урагана, который повалил 44 дерева и повредил линии электропередач, сообщает пресс-служба администрации города. Скорость ветра достигала 25 м/с. Сейчас спасательные отряды, службы Горзеленстроя, лесничества и коммунальных предприятий убирают на улицах и во дворах упавшие деревья и сорванные ветки. Несколько бригад энергетиков ремонтируют поврежденные линии

электропередачи. Всего в работах принимают участие 266 человек и 35 единиц техники. Последствия урагана планируют устранить до конца дня.

Дарья Голякова