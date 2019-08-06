В Тамбове могут построить две школы по аналогии со «Сколково-Тамбов»

В микрорайонах Майский и Телецентр может быть построено две школы по аналогии с построенной в 2017 году «Сколково-Тамбов». Об этом рассказал замглавы администрации Тамбовской области Арсен Габуев 6 августа на встрече с журналистами. Каждая школа может быть рассчитана на 2,45 тыс. мест, стоимость строительства без учета оборудования составит около 1,8 млрд руб. «Нужна бы и ещё одна на юге города такая же»,— добавил господин Габуев. В Майском, по его словам, могут приступить к строительству уже в 2020 году.

О том, как в Тамбове открывали школу «Сколково», читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Школьникам создали лабораторные условия».

Олег Мухин