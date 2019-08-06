На месте кинотеатра «Темп» на Уралмаше построят жилой комплекс

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил готовить проект планировки и межевания территории снесенного кинотеатра «Темп» (микрорайон Уралмаш), где планируется построить жилой комплекс. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Екатеринбургский вестник». Строительство запланировано в границах улиц 22-ого Партсъезда—40-летия Октября—бульвара Культуры—Красных партизан. Проект подготовит АО «Жилой комплекс Есенин».

В 30-е годы кинотеатр «Темп» считался главным кинотеатром Свердловска. В девяностые кинотеатр закрыли использовали под складские помещения и тренажерный зал. Летом 2011 года здание сгорело, восстанавливать его не стали.