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Фото: Андрей Абрамов

Транспорту добавят предсказуемости

В Нижнем появится единое расписание движения частного и муниципального транспорта.

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Единое расписание движения частного и муниципального транспорта, которое будет отображаться на экранах «умных» остановок, должно появиться в Нижнем Новгороде до конца года, - его разработкой занимается мэрия.

Борьба за пассажиров между муниципальным транспортом и частниками приводит к пренебрежению безопасностью граждан, - считает глава города Владимир Панов. По словам мэра, за несоблюдение расписания перевозчики будут нести ответственность, а грубое нарушение может обернуться отменой возможности работать на маршруте.

В настоящее время расписание уже синхронизировано на проспекте Гагарина, улице Родионова и проспекте Ленина, - сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Елена Лекомцева отметила.

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