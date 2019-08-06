Под постройку 6,2 млн кв. м жилья в Тамбове выделили более 200 га

В Тамбове выделили под застройку жильем участки площадью 170 га и 33 га на севере облцентра. Об этом сообщил замглавы администрации Тамбовской области Арсен Габуев 6 августа на встрече с журналистами.

«6,2 млн кв м, которые мы хотим построить до 2024 года — это но не только комплексная застройка, но ещё и индивидуальное жилищное строительство. В основном это север города, а также микрорайоны Пехотка и Звезда на юге города. Ещё мы хотели бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть, с учётом архитектурных требований»,— подчеркнул господин Габуев. Для обустройства всех новых микрорайонов инфраструктурой, по его подсчетам, понадобится 20-24 млрд руб.

Олег Мухин