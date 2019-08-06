Россия выдаст Сербии воевавшего в Косово севастопольского ресторатора

Вчера, 5 августа, Ленинский районный суд Севастополя по ходатайству прокуратуры арестовал на 40 дней гражданина Сербии Славиша Карабашевича, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Он был арестован для выдачи компетентным органам Республики Сербия.

«Судом установлено, что 22 декабря 2017 года в отношении С. Карабашевича вынесен приговор Основного суда г. Пожаревац, которым подсудимый признан виновным в совершении убийства. Приговор вступил в законную силу»,— сказано в официальном сообщении пресс-службы суда. Серб на момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом находился в международном розыске по линии Интерпола.

Славиш Карабашевич с 2007 года живет в Крыму и работает шеф-поваром в различных ресторанах полуострова. Ему принадлежит ресторан в Севастополе. По словам его супруги Любови Степановой, в 90-е годы он воевал на стороне Югославии в конфликте в Косово. Она сказала “Ъ”, что дело в отношении ее мужа было возбуждено еще в 2002 году и является «местью властей страны» за отказ господина Карабашевича давать показания на «генерала Радко Младича, Радована Караджича и других героев, которые боролись за православие на Балканах».

С 2002 по 2005 год Славиш Карабашевич провел три года в тюрьме в Сербии, после чего дело в его отношении было закрыто. Однако в 2017 году производство возобновили, и севастопольского ресторатора приговорили к девяти годам заключения. По словам госпожи Степановой, защита Славиша Карабашевича планирует обжаловать приговор российского суда и будет настаивать на том, что Республикой Сербия он преследуется по политическим мотивам.

Вадим Никифоров, Симферополь