Мэрия выбрала подрядчика для разработки проекта планировки «Швейцарии» Смогут ли нижегородские власти за один год сделать из парка «Швейцария» «Зарядье»?

На благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде из федерального бюджета планируется выделить 3 млрд рублей. На эти деньги власти к 800-летию Нижнего Новгорода планируют сделать из парка «нижегородское «Зарядье».

В парке планируется обустроить развлекательную зону площадью 380 гектаров. Недавно мэрией был выбран подрядчик для разработки проекта планировки и межевания территории – им стал «Центр обеспечения градостроительной деятельности», который должен выполнить работы за четыре месяца.

Эксперты отмечают, что реализовать столь масштабный проект в заявленные сроки будет сложно.