В дни Ирбитской ярмарки музеи Ирбита будут работать до 21 часа

В Ирбите (Свердловская область) с 9 по 11 августа пройдет ежегодная Ирбитская ярмарка. Все музеи города в эти дни будут работать до 21 часа вечера. В частности, будет организована акция «Паспорт туриста». Ее участники должны будут поставить отметки в девяти музеях, а затем принять участие в розыгрыше телевизора.

В рамках ярмарки будет организована чайная улица. «Исторически сложилось, что через Ирбит проходило много товаров, в том числе чай. В этом году мы пригласили компании, которые занимаются производством чая»,– отметила заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. На ярмарке также будут торговать одеждой, сувенирами, посудой, саженцами, рыбой, мясом, орехами, фруктами, медом.

Начальник управления культуры, физической культуры и спорта Ирбита Наталья Коробейникова рассказала, что организаторам ярмарки поступило около 200 заявок на торговые места и 204 заявки на участие в выставке народно-художественного промысла «Город мастеров». В ярмарке планируют принять участие представители Московской, Калужской, Оренбургской, Челябинской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и других регионов России.

В рамках развлекательной программы запланированы показы спектаклей театров из Екатеринбурга и Ирбита, концерты участников шоу «Голос» Ольги Брагиной и Артема Катаргина, а также ансамбля танца «Ингушетия». В торговом центре «Пассаж» будет демонстрироваться интерактивный макет исторической части Ирбита размером 5х5 метров.

Ирбитская ярмарка – одна из старейших ярмарок в России. Она проводилась с 1643 по 1929 год. С 2002 года была восстановлена при поддержке правительства Свердловской области. В 2007 ярмарку посетили 37 тыс. человек, а в 2018 году 41 тыс. человек.

Елена Горшкова