Губернатор обозначил сроки появления единого проездного в Ростове

Единый проездной для всех видов общественного транспорта в Ростове появится не раньше, чем через три года, рассказал в эфире «Дон 24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Человек должен сесть в любой части города на любой вид транспорта и приехать в другую часть города максимально быстро и комфортно», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что комфорт пассажира зависит не только от использования на маршруте нового транспорта, но и от времени, затраченного на дорогу.

Губернатор отметил, что перед созданием единого проездного нужно улучшить саму систему общественного транспорта. Для начала должна быть реализована возможность горожан расплачиваться за любую поездку на общественном транспорте по безналичному расчету. Затем необходимо создать в городе транспортно-пересадочные пункты.

Дарья Голякова