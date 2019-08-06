Губернатор потребовал поднять зарплаты пензенским тренерам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил недостаточную квалификацию спортивных специалистов и тренеров региона, что не позволяет спортсменам добиваться высоких результатов на соревнованиях. Он предложил усовершенствовать систему подготовки спортсменов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2020 года тренеры и спортсмены будут проходить переподготовку в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Базовым вузом станет Поволжская академия физической культуры и спорта в Казани.

Иван Белозерцев не исключил, что в Пензу переедут тренеры из других регионов.

Он просил подчиненных обратить внимание на уровень заработной платы тренеров и проанализировать, как расходуются денежные средства от дополнительных услуг. «Необходимо, чтобы деньги направлялись не только на улучшение материальной базы, но и на увеличение зарплаты тренерского состава», - утонил глава региона.

На сегодняшний день система подготовки спортивного резерва Пензенской области включается 52 учреждения, 21 из которых - организации для подготовки спортсменов для сборных команд РФ, 31 – учреждения дополнительного спортивного образования.

Иван Сергеев