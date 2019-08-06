ФК «Краснодар» за год снизил выручку на 1,3 млрд рублей

Выручка ООО «ФК ”Краснодар“» в 2018 году составила 2,46 млрд руб., что на 1,3 млрд руб меньше, чем годом ранее, финансовая отчетность клуба опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». При этом убыток от продаж достиг 1 млрд руб., в 2017 году этот показатель составлял 650 млн руб. А чистая прибыль составила 1,2 млн руб., в позапрошлом году — 54,3 млн руб.

Управленческие расходы «Краснодара» за год сократились с 86,9 млн руб. до 62,5 млн руб., также уменьшились и коммерческие расходы, в 2017 году они достигали 122,2 млн руб., в 2018 — 116,5 млн руб.

По данным «РБК Краснодар», в 2018 году футбольный клуб «Краснодар» провел на домашнем стадионе 19 официальных матчей: 15 в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), три в Лиге Европы и один в Кубке страны. В общей сложности в прошлом году домашние игры клуба посетили 452 тыс. зрителей (в среднем за игру — 23,8 тыс. человек).

Пока о своей финансовой деятельности за 2018 год отчитались 13 клубов, выступавших в РПЛ в сезоне-2018/19, сообщает СМИ. Чистую прибыль показали семь из них. Самым успешным стал ФК «Уфа», который заработал 428,3 млн руб. С чистым убытком прошлый год завершили петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Динамо», ФК «Ростов», махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». Самыми убыточными оказались московские «Спартак» (-877,9 млн руб.) и «Динамо» (-1,1 млрд руб.).

Андрей Ульченко