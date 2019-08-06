Экс-директор аэропорта Якутска получил 9 лет за взятки на 27 млн рублей

Якутский городской суд признал виновным бывшего гендиректора международного аэропорта Якутск Николая Местникова в получении в 2014–2018 годах взяток и коммерческого подкупа, сообщила “Ъ” начальник отдела суда Варвара Слепцова. Николай Местников возглавлял аэропорт с 2013 года, к моменту ареста в июле 2018 года являлся кандидатом в депутаты Ил Тумэна.

Суд установил, что обвиняемый получал взятки от представителей коммерческих структур, состоявших с аэропортом в договорных отношениях. Всего за четыре года он набрал порядка 27 млн руб. Обвиняемый в суде оправдывался тем, что направлял эти деньги на благие цели, в частности, на протезирование зубов работников своего предприятия, на ремонт подъездов и др. Сторона обвинения в прениях запрашивала для обвиняемого 15 лет колонии и штраф в размере 400 млн руб.

За взяточничество (ст. 290 УК РФ) и получение сумм в качестве коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) судья Анна Маркова приговорила фигуранта к девяти годам колонии строгого режима. Также Николай Местников должен будет выплатить штраф 10 млн руб. После отбытия срока ему запрещено занимать руководящие должности в течение четырех лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Туяра Филиппова, Якутск