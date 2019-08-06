Осужденные уральской колонии начнут производить сандали-пантолеты

Осужденные в ИК-53 (Верхотурье) начнут производить сандали-пантолеты, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Сейчас в колонии идет ремонт помещения, где планируется организовать производство. Оборудование безвомездно поставит коммерческое предприятие.

«Обувь будет использована для носки гражданами, которые содержатся а местах лишения свободы. Кроме этого, новое производство позволит создать дополнительные рабочие места»,— рассказали в ГУФСИН. Уточняется, что на территории колонии действует производство кожаной обуви, стройматериалов, швейной продукции и сувениров.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата осужденных в Свердловской области составляет 420 руб. Самая высокая зарплата в Кировградской воспитательной колонии (561 руб.), а также в колонии-поселении №59 (458 руб.) и Лечебно-исправительном учреждении №58 (425 руб.).