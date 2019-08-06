Власти уличили самарскую УК «Домкоминвест» в срыве подготовки к отопительному сезону

Самарская управляющая компания «Домкоминвест» выполнила ремонт внутридомовых коммуникаций на 21%. Этот показатель самый низкий среди других самарских УК, готовящихся к отопительному сезону. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на главу Самары Елену Лапушкину.

По словам главы города, УК не в первый раз не выполняет своих обязательств. Из-за этого подведомственные ей дома до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону.В ответ на это губернатор Дмитрий Азаров призвал главу Самары принять меры.

«Естественно, действовать нужно в рамках законодательства и никак иначе, совместно с ГЖИ, по инициативе жителей. Подключайте правоохранительные органы, принимайте самые жесткие меры, но защитите жителей города Самара от недобросовестной управляющей компании»,– цитирует правительство слова главы региона.

АО «Домком инвест» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Владелец компании — АО «Арктика сити», которое принадлежит ООО «Региональная энергетическая управляющая компания» Александра Костюкова. Также он — генеральный директор «Домком инвеста». На сайте организация позиционирует себя как ведущая российская инвестиционная компания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Георгий Портнов