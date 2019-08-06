«Победа» приостановила рейсы в Армению

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика. По словам источника агентства в авиакомпании, полеты временно прекращены из-за проблем с недоливом топлива в аэропорту Гюмри. Аналогичные причины назвал и собеседник ТАСС.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива»,— пояснил источник «РИА Новости». Он добавил, что «Победа» выполнит все запланированные до конца летнего сезона рейсы.

«Победа» летает из Москвы в Гюмри с 2016 года. Еженедельно перевозчик выполняет 10 рейсов по этому маршруту. На зиму было запланировано семь рейсов в неделю.