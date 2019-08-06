Разочарования года

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работах мастеров, которые не были проданы в 2018 году.

Artprice напоминает, что, помимо рекордов, антикварный рынок полон и разочарований, и неоправдавшихся ожиданий. Особенно много таковых на перегретом рынке современного искусства. В прошлом году не продалась хрестоматийная скульптура Джеффа Кунса «Разбитое яйцо. Голубое», за которую надеялись получить $13-19 млн. А также абстрактная картина Герхарда Рихтера с оценкой $15-23 млн. Некоторые из звезд арт-сцены показали падение спроса на их работы после быстрого и впечатляющего роста недавних лет. К числу таких художников относится Марк Гротьян и Ай Вэйвэй, продажи которых упали в сравнении с 2017 на 62% и 83% соответственно.

Итак, антирейтинг — топ-10 непроданных работ в 2018. Возглавляет его Пабло Пикассо. В мае на Christie's в Нью-Йорке картина 1964 года «Женщина с котом, сидящая в кресле» не ушла с оценкой $22-28 млн. На втором месте Альберто Джакометти. Здесь опят подкачал кот: бронза 1951 года, выставлявшаяся также в мае в Нью-Йорке, но у Sotheby's, за $20-30 млн. Третьим стал уже упоминавшийся Рихтер. Это произошло в октябре на Christie's в Лондоне. На четвертой позиции еще один представитель современного искусства — американец Клиффорд Стилл. Картина этого абстракциониста с названием PH916-1946 №1 выставлялась в Нью-Йорке у Christie's за $15-20 млн и не нашла покупателя. Пятый — Кунс, о котором мы говорили. Яйцо не вызвало интереса на Christie's в Лондоне. Шестым снова стал Рихтер, седьмым — опять Пикассо. На восьмом месте с такой же оценкой, как и у них, в $12-18 млн, разместился современный художник Зигмар Польке. Его городской пейзаж не вызвал интереса в Нью-Йорке на торгах Phillips. Девятый здесь — художник из рыночного сегмента modern art Жоан Миро. Его живопись 1933 года оценивалась в Лондоне у Sotheby's в $10,5-15,5 млн. Наконец, десятую позицию в нашем антирейтинге разочарований года занимает итальянец Альберто Бурри, 1915-1995. Абстракция «Большая древесина и красная» у Phillips в Нью-Йорке не заинтересовала покупателей за предложенные $10-15 млн.