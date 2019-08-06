«Воронежэнерго» потратил на ремонтные работы 160 млн рублей за полгода

«Воронежэнерго» — филиал ПАО «МРСК Центра» за первое полугодие 2019 года выполнил 60% ремонтной программы, направив на ее реализацию 159,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании. Там отметили, что работы были выполнены в запланированные сроки. В частности, с января по июнь отремонтировано более 866,5 км из запланированных 1,36 тыс. км воздушных линий электропередачи 0,4 -110 кВ, заменено около 17,1 тыс. изоляторов и более 15,7 км грозозащитного троса. Ремонт оборудования провели на 231 трансформаторных подстанциях из запланированных 403, свыше 936,4 га (план — 1,4 тыс. га) трасс ЛЭП расчищено от древесно-кустарниковой растительности. Основные мероприятия ремонтной программы энергетики планируют завершить до конца сентября.

О приговоре обвиняемым в хищении средств белгородского филиала «МРСК Центра» — в публикации “Ъ“ «Энергетиков исключили из преступного сообщества».

Валерия Розбот