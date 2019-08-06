Полицейский получил срок за попустительство убийству чемпиона по пауэрлифтингу

Хабаровский краевой суд ужесточил наказание бывшему полицейскому Владимиру Овчинникову, который в августе 2017 года стал свидетелем драки с участием чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева и не предотвратил его убийство. Как сообщили “Ъ” в суде, вынесенный в марте текущего года за халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ) приговор первой судебной инстанции (два с половиной года условно) был заменен на реальный срок в два года и четыре месяца колонии-поселения. Первый приговор обжаловали как сторона защиты, так и сторона обвинения.

Суд установил, что сотрудник батальона патрульно-постовой службы управления МВД по Хабаровску Владимир Овчинников два года назад оказался свидетелем драки между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым. Пауэрлифтер получил смертельные повреждения. Полицейский не вмешался сам и отговорил от вмешательства подъехавших сотрудников Нацгвардии. Затем не принял мер к задержанию Аллахверанова, который сбежал и был задержан значительно позже.

В декабре 2018 года Анар Аллахверанов за убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ) был осужден к 18 годам колонии строгого режима, а также к выплате свыше 5 млн руб. родственникам убитого. Владимир Овчинников был уволен из полиции. После отбывания срока ему запрещено занимать должности в госорганах еще год и десять месяцев.

Подробнее о расследовании гибели спортсмена читайте в материале “Ъ” «Гвардейцы проявили халатность».

Эрнест Филипповский, Хабаровск