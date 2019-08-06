В Челябинской области будут судить главбуха техникума за хищение 1 млн рублей

Ашинский городской суд рассмотрит уголовное дело главного бухгалтера индустриального техникума, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, должностное лицо с января 2017 года по апрель 2019 года, используя свое служебное положение, похитила более 1 млн руб., принадлежащих ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум». Женщина завышала суммы своей заработной платы.

В рамках расследования дела руководитель учебного заведения предъявил главбуху гражданский иск на сумму причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.