Самыми богатыми претендентами в горсовет Уфы стали Артур Хромец и Эдуард Остапчук

Горизбирком Уфы опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты горсовета по двум избирательным округам — №8 (Ленинский район) и 14 (Орджоникидзевский). Дополнительные выборы в горсовет пройдут 8 сентября.

В округе №8 рекордный доход — в размере 7 млн руб. — по итогам 2018 года задекларировал бывший вице-мэр Уфы по строительству, а ныне генеральный директор компании «Генстройтрест» Артур Хромец («Единая Россия»). Ему принадлежат земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м, два дома общей площадью 215 кв. м и легковой автомобиль, марку которого комиссия не уточняет. Самые низкие доходы в этом округе задекларировали безработный Рустем Фасхутдинов, выдвинутый «Справедливой Россией» (11,96 тыс. руб.), и студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов от ЛДПР (11,29 тыс.). Имущества у этих кандидатов нет.

В округе №14 самый состоятельный кандидат — владелец ООО «Компания Потенциал» Эдуард Остапчук («Единая Россия»), заработавший в 2018 году 12 млн руб. Ему принадлежат шесть участков площадью 30,3 тыс. кв. м, два жилых дома на 118 кв. м, две квартиры общей площадью 168,4 кв.м, три гаража, четыре нежилых помещения площадью 2,9 тыс. кв. м, один легковой, 18 грузовых автомобилей, один снегоход и воздушный транспорт, тип которого не уточняется. На втором месте по доходам в этом округе директор и владелец ООО «Партнер-Уфа» Александр Киселев (выдвинут «Справедливой Россией») — 7,1 млн руб. На него оформлен участок площадью 752 кв. м, две квартиры площадью 327 кв. м и легковой автомобиль. Самый низкий доход из кандидатов в этом округе имел домохозяин Тимур Ракипов («Патриоты России») — 22,25 тыс. руб. Имущества у него нет.

Ирина Самойлова