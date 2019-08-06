Исторический дом в центре Челябинска продадут за один рубль на новых условиях

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области в третий раз выставляет на продажу объект культурного наследия на улице Цвиллинга, 8 («Дом А.А, Агрова – И.П. Кузнецова», построен в XIX веке). Начальная стоимость здания осталась прежней – один рубль. Изменились условия приватизации, теперь покупателю дается три года, чтобы отреставрировать объект, а не один, как это было раньше, сообщает пресс-служба минимущества региона.

Прием заявок от желающих приобрести строение начнется 8 августа и продлится до 1 октября. Подведение итогов запланировано на 8 октября. Аукцион стартует с начальной цены в 1 руб., право приобретения получит участник торгов, предложивший наибольшую сумму. Победитель должен будет до 1 октября 2022 года вернуть зданию первоначальный вид.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году ведомство дважды проводило аукцион по продаже объекта культурного наследия. Сначала покупатель предложил 3 млн руб., победитель вторых торгов – 1,5 млн руб. Однако оба участника отказались заключать договор купли-продажи из-за жестких сроков на проведение реставрации и высокой стоимости проекта.