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Фото: пресс-служба

Двое детей пострадали из-за падения карусели в Воронежской области

СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ, до двух лет лишения свободы) в результате падения детского аттракциона в городе Поворино (Поворинский район Воронежской области). По предварительным данным ведомства, вечером 3 августа в одном из парков опрокинулась детская цепочная карусель, на которой катались дети. Мальчик 9 лет и 6-летняя девочка получили телесные повреждения. Виновные пока не установлены. Расследование продолжается.

Валерия Розбот


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