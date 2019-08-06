Строительство водозабора на участках для многодетных семей в Краснодаре завершается

В пос. Лазурном в краевой столице подходят к концу работы по возведению водозабора. Здесь пробурены три артезианские скважины глубиной 90, 190 и 290 метров, в помещении насосной станции идут отделочные работы, еще предстоит установить насосное оборудование, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Кроме того в поселок заведено электричество.

Участки в пос. Лазурном были выделены для 800 многодетных семей. «Развитие инженерной инфраструктуры — процесс небыстрый, но если раньше мы говорили о планах, сейчас видим результаты сделанного», — рассказал глава муниципалитета Евгений Первышов.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, участки для многодетных семей в Краснодаре стали раздавать с 2011 года. Мэрия ранее обещала, что вода появится в пос. Лазурном к концу 2019 года.

Андрей Ульченко