В Тольятти из-за дождя подтопило трассу М-5 «Урал»

Сильный дождь и штормовой ветер привели к подтоплению трассы М-5 «Урал» в Тольятти. Это привело к затруднению движения на дороге и в районе плотины Жигулевской ГЭС. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга” Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»).

«Силами подрядной организации ведутся работы по откачке воды на участке дороги (км 974), где произошло подтопление»,– говорится в сообщении.

Подтопление ликвидируют с помощью одного экскаватора и трех мотопомп.

Георгий Портнов