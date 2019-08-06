Кубанские приставы ловили должников на дороге к морю

Служба судебных приставов с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» проверяла транспортные средства, следующие из краевого центра к морю, и выявляла должников. Таким образом, сотрудники ведомства арестовали 34 автомобиля, ехавших к морю. Межведомственная комиссия работала в районе Горячего Ключа. Всего проверили 51 автомобиль, из них 34 арестовали, при этом пять транспортных средств было изъято, остальные оставили на хранение. Как правило, должники вовремя не оплачивали налоги, штрафы и алименты. В итоге неплательщики внесли на месте всего более376 тыс. руб.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, такие рейды будут проводится на постоянной основе.

Елена Рыжкова